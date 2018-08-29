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İstanbul'da kaza! Trafik felç oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 12:54 | Son Güncelleme

Küçükçekmece E-5 karayolu Topkapı istikametinde kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.,

Kaza saat 12.20 sıralarında meydana geldi. Topkapı istikametine seyir halinde olan servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs devrildi. Yaralanan sürüücü çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

2 ŞERİT KAPATILDI

2 şerit trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Kaza D-100

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