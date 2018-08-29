İstanbul'da kaza! Trafik felç oldu

Kaza saat 12.20 sıralarında meydana geldi. Topkapı istikametine seyir halinde olan servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs devrildi. Yaralanan sürüücü çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

2 ŞERİT KAPATILDI

2 şerit trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.





