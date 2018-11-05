İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

Çekmeköy'de, İSKİ'nin kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altına kalan 5 işçiden 3'ü vatandaşlar tarafından, 1'i kendi imkanlarıyla 1'i ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak kurtarıldı. İhbar üzerine polis sağlık ekipleri sevke edildi. Yaralanan 1 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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