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İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:01 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy'de, İSKİ'nin kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Çekmeköy'de, İSKİ'nin kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altına kalan 5 işçiden 3'ü vatandaşlar tarafından, 1'i kendi imkanlarıyla 1'i ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak kurtarıldı. İhbar üzerine polis sağlık ekipleri sevke edildi. Yaralanan 1 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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