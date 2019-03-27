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İstanbul'da kazı sırasında top mermisi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 13:29 | Son Güncelleme

Büyükbakkalköy’de bir tır garajında kazı yapıldığı esnada işçiler top mermisi buldu. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken incelemeler devam ediyor.

İddiaya göre Büyükbakkalköy’de bir tır garajında su kanalı kazısı yapıldığı esnada işçiler bir top mermisi buldu. Top mermisini bulan işçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bulunan top mermisinin çok eski zamanlardan kaldığı iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Top mermisini bulan işçilerden birisi olayla ilgili olarak; “Su kanalı çalışması yaparken top mermisi bulduk. Hemen polise haber verdik” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy top mermisi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
CAHAPE Belediyesi işte...
@arzudurlanik ve beyin bedenden koşarak uzaklaşır
Fenerbahçe stadından atılmıştır.
seçim olduğu zaman amerikayı feth ediyoruz silahlar bombalar terör eylemleri beka sorunu saldırılar gırla gidiyor..aklı olan biri zaten oy kullanmaz bu sahte işlerin içine elini sokarak pisletmez..bugüne kadar ne değişti..kurtuluş sadece okumak çalışmak üretmekle olur seçimler boş ve boş insanların işi..hadi gidin pazar günü atın oylarınızı ülke kurtulsun. :))))
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