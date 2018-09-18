İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da bir kadın sokak kedilerini toplayıp, bilinmeyen bir yere götürmeye çalıştı. Kadının fileyle kedileri topladığını gören mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.
Çevredekilerin iddiasına göre, kedileri toplayıp sürükleyerek başka bir yere götüren kadın hayvanlara işkence ediyordu. Show Haber'de yer alan habere göre, olayı fark edenler kadına kedileri nereye götürdüğünü sordu.
Kadının 'Size hesap mı vereceğim. Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum' diye karşılık vermesi üzerine tartışma büyüdü. Kedileri bir yandan aracına taşıyan kadın diğer yandan da çevredekilere hakaret etmeye başladı.
Kendisine kimlik soranlara önce belediye çalışanıyım diyen kadın daha sonra İngilizce öğretmeni olduğunu iddia etti. Ayrıca kadının kedilere bilinmeyen bir madde enjekte ettiği ileri sürüldü.
Mahalleli ile gizemli kadın arasındaki tartışma anı cep telefonu kamerası ile bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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