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İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir kadının sokak kedilerini file yardımıyla toplayıp, aracına götürdüğünü gören mahalle sakinleri ayağa kalktı. Olaya müdahale edip 'Kedilere ne yapıyorsun' diye soran mahalleliye kadının 'Döner yayıp, Suriyelilere satıyorum... Sana hesap mı vereceğim...' şeklinde verdiği cevap dehşete düşürdü. O anlar bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi.

İstanbul'da bir kadın sokak kedilerini toplayıp, bilinmeyen bir yere götürmeye çalıştı. Kadının fileyle kedileri topladığını gören mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Çevredekilerin iddiasına göre, kedileri toplayıp sürükleyerek başka bir yere götüren kadın hayvanlara işkence ediyordu. Show Haber'de yer alan habere göre, olayı fark edenler kadına kedileri nereye götürdüğünü sordu.

"DÖNER YAPIP SURİYELİLERE SATIYORUM"

Kadının 'Size hesap mı vereceğim. Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum' diye karşılık vermesi üzerine tartışma büyüdü. Kedileri bir yandan aracına taşıyan kadın diğer yandan da çevredekilere hakaret etmeye başladı.

KEDİLERE BİLİNMEYEN BİR MADDE ENJEKTE ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Kendisine kimlik soranlara önce belediye çalışanıyım diyen kadın daha sonra İngilizce öğretmeni olduğunu iddia etti. Ayrıca kadının kedilere bilinmeyen bir madde enjekte ettiği ileri sürüldü.

TARTIŞMA ANI KAMERADA

Mahalleli ile gizemli kadın arasındaki tartışma anı cep telefonu kamerası ile bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Buda başka bir çeşit. Tedavi şart
Ne yani suriyeliler aç mı kalsın? Onlara köfte ekmek dağıtılırken niye sesiniz çıkmıyor, o köfteler buğdayla mı yapılıyor, hayvan kesilmiyor mu onun için? Ne yani hepimiz vegan mı olalım :))
hayvan sevgisi olmayanın insan sevgiside olmaz bu tip ruh hastaları tehlikeli olur toplum için
Allah belanı versin senin yüzünde merhamet yok kanun yasa yokki hapse atılsın onlarda can Allahtan korksanız zaten yarattığına zarar vermezsiniz..bu pislik yaratığıda o şekilde gebertmeli lütfen cezasız kalmasın
takip etmek lazım
namussuz rahat bırak hayvanları...
Allah belanı versin !!
Orada bana denk gelse şahsen tekme tokat döverim o kadını kimse kusura bakmasın kevaşeye bakarmısınız o hayvanlar bir can taşıyor yok ya böylelerine her zulüm ettiği hayvan için 2 yıl hapis cezası vereceksiniz en temizi bu
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