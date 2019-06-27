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İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 09:53 | Son Güncelleme

İstanbul'da Turizm acentası sahibi, dedektif gibi sakal bırakarak kendisi dolandıran Filistinli şahsı yakalayarak polise teslim etti. Acenta sahibi, kızını da telefonla taciz ettiğini iddia ettiği Filistinli dolandırıcıdan şikayetçi oldu.

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul’a milyon dolarlık mülk alarak vatandaşlık kazanmak istediğini söyleyen Filistin Asıllı İsrail pasaportlu Sait Haksen, Sultanahmette Turizm Acentası sahibi Hasan Güngör ile temasa geçti. Hasan Güngör’e kendisini zengin olarak tanıtıp vatandaşlık hakkı kazanmak için İstanbul’dan milyarlık villa alacağını söyledi ve işlemleri kendisi adına yürütmesini istedi. Hasan Güngör ise zengin iş adamı zannettiği Sait Haksen’in işlemlerinin yürümesi için rehber olan kızını 10 bin TL ücret karşılığında çalıştırmaya başladı. Hasan Güngör, Sait Haksen’in belirlediği bütçe karşılığında İstanbul Bebek ve Çengelköy’de milyon dolarlık villalara baktı. Taksim’de de bir otel alacağının işlerin Hasan Güngör ve kızı tarafından takip edileceğinin sözünü verdi. Bu çalışmalar devam ederken Sait Haksen, Aksaray’daki Kuveyt Türk bankasına yüklü miktarda para transferi yapılacağını kaydetti. Hasan Güngör de Sait Haksen’in verdiği güvence sonucu otel masraflarını ve harcamalarını karşıladı. Yaklaşık 45 bin Euro harcama yapan Hasan Güngör, Haksen için son olarak Bebek’te 4 buçuk milyon dolarlık bir villanın pazarlığını yaptı. Satıcıların yaptığı araştırma sonucunda Sait Haksen’in bankada pazarlık yaptığı kadar parasının olmadığını öğrenmeleri üzerine Sait Haksen bir anda ortadan kayboldu.

ULUSLARARASI DOLANDIRICI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Milyon dolarlık villalara alıcı olup kendisi adına işlemleri yürütmesi için söz verdiği ve kızını 10 bin TL maaşla çalıştıracağını söyleyen Sait Haksen’in kendilerini 45 bin Euro dolandırdığını öğrenen Turizm Rehberlik Ajansın sahibi Hasan Güngör, dedektif gibi araştırma yaptı. Sait Haksen’in İsviçre ve başka ülkelerde aynı şekilde dolandırıcılık yaptığı için sınır dışı edildiğini ve uluslararası dolandırıcı olduğunu öğrendi. Savcılığa suç duyurusunda bulunmasına ve duruşmalar yapılmasına rağmen Sait Haksen ortadan kayboldu. Öte yandan 10 bin TL karşılığında çalıştırdığını söylediği rehber kızın hem maaşını vermedi hemde ehliyetini çalıp telefondan mesajlar çekerek tacizde bulunduğu iddia edildi.

Bu olayların dolandırıcılıktan sonra tacizlere dönüşmesi sonucu Hasan Güngör bir dedektif gibi sakal bırakarak dolandırıcı olduğunu iddia ettiği Sait Haksen’in peşine düştü. Otel komisi ile irtibata geçen Sait Haksen Taksim’de buluşmak istedi. Bunun üzerine komi de daha önce kendisini uyaran Hasan Güngör’e durumu bildirdi. Hasan Güngör de yanına esnaf arkadaşlarını alarak Taksim’de buluşacakları yerde pusuya yattı. Sait Haksen komi ile buluşacağını zannederken Hasan Güngör ve arkadaşları tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan Sait Haksen vatandaşların kendisini kurtarması için polis imdat diye bağırmasına rağmen Hasan Güngör ve arkadaşları tarafından “Merak etme zaten seni polise teslim edeceğiz diyerek" Taksim meydandaki Turizm Polis noktasına teslim etti. Polis tarafından gözaltına alınan Haksen, sorgulanmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

SAKAL BIRAKIP DEDEKTİF GİBİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Şahsın uluslararası bir dolandırıcı olduğunu belirten Hasan Güngör, “Bu adam tam bir profesyonel uluslararası dolandırıcı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istediğini ve bunun için milyon dolarlık villa ve bir otel alacağını söyledi. Tüm işlemlerinde bizim tarafımızdan yürütüleceğini ve kızımın rehberlik yapması karşılığında 10 bin TL ücret vereceğini kaydetti. Ülkesinden Kuveyt Türk bankasına para geleceğini söyledi. Bizde bankaya gidip parasının gelip gelmeyeceğini sorduk. Banka müdürü onayladı. Milyon dolarlık villanın pazarlığı bitince satıcıların araştırmaları sonucu şahısın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Bizde parası ülkesinden gelecek diye otel masraflarını ve diğer harcamalarını karşıladık. 45 bin Euro paramız gitti. Ayrıca bizim komşu esnafın müşterisinin de yurt dışından tatil bileti alacağım diyerek 3 bin Eurosunu çarptı. 6 aydır bu şahısın peşindeydim. Paradan vazgeçtik fakat kızımı telefonla rahatsız etmeye başladı. Daha öncede ehliyetini çalmış. Sakal bırakıp dedektif gibi bu dolandırıcının peşine düştüm. Taksim’de yakalayıp adalete teslim ettim. Türk adaletine hesap verecek ve bir daha başkalarının canını yakmayacak” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Taksim Sait Haksen Hasan Güngör

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