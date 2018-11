İstanbul'da kimler aday olacak? AK Parti'de Binali Yıldırım, CHP'de Muharrem İnce sesleri

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin kulis yazdı. AK Parti teşkilatının İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ı aday olarak görmek istediğini ifade eden Işık, CHP kanadında ise bu ismin Muharrem İnce olduğunu öne sürdü.

Candaş Tolga Işık, "İşte AK Parti ve CHP'de teşkilatların İstanbul'da aday olmasını istediği iki isim" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi. Kısa süre önce CHP Lideri Kılıçdaroğlu da partisinin il teşkilatının nabzını ölçmüştü. Her iki partide de İstanbul için birçok adayın ismi geçiyor. Ancak teşkilatların eğilimine bakılırsa iki isim çok ön plana çıkıyor" ifadesini kullandı.

Işık, şöyle devam etti:

AK Parti'de İstanbul il teşkilatının açık ara en çok belediye başkanı olarak görmek istediği isim Binali Yıldırım. Artık Binali Bey'in adını yazarken bile çekiniyorum. Zira benim bildiğim kadarıyla Yıldırım, Meclis Başkanlığı'nda devam etmek istiyor. Ancak önceki gün Fatih Çekirge'ye yaptığı açıklama kafa karıştırdı. Siyasette her an her şey olabilir diyerek daha fazla yorum yapmadan bu bahsi kapatıyorum.

CHP'de ise teşkilatın İstanbul'da görmek istediği üç aday var: Birincisi yine büyük bir farkla elbette Muharrem İnce. İnce'den sonra ise Gürsel Tekin ve Ekrem İmamoğlu geliyor.