HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da kira fiyatları aldı başını gitti: Yüzde 300 bile istiyorlar! Kiralık evde yeni oyun

İstanbul'da kira fiyatları aldı başını gitti: Yüzde 300 bile istiyorlar! Kiralık evde yeni oyun

10.10.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kiralık evlerin fiyatları artmaya devam ediyor. Bir yıl önce 3 bin lira bandında olan evler bugün en az 10 bin TL oldu. Kiralardaki yasal sınır olan yüzde 25'e kimsenin uymadığı belirtilirken ev sahiplerinin yüzde 300'lük artışı bile istediği aktarıldı. Ev sahiplerinin evleri eşyalı vererek piyasayı yükselttiği belirtildi.

İstanbul'da kira fiyatları aldı başını gitti: Yüzde 300 bile istiyorlar! Kiralık evde yeni oyun

Türkiye'de özellikle İstanbul'da artan kira fiyatları vatandaşları kara kara düşündürüyor. Fahiş artışlara getirilen yüzde 25 yasal sınır da soruna çözüm olmadı. Artık ev sahiplerinin yüzde 300'lük artış istediği aktarılırken bir ilçede 5 bin TL'ye sadece bodrum katlar kaldı. Son zamanlarda daha çok evlerin eşyalı olarak kiraya verilmesiyle birlikte daha fazla kira istenirken bu durumun piyasayı yükselttiği belirtildi.

thumbs_b_c_52327b870a455ee146d2d70f58626d30

YÜKSEK KİRA VE EV BULMAMAKTAN VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

İstanbul'da vatandaşlar hem yüksek kiralardan hem de ev bulamamaktan şikayetçi. Birçok vatandaş uzun zamandır uygun kiralık ev aradığını ama bulamadığını söyledi. Kirada oturanlar ya ev sahibinin istediği kirayı kabul et ya da evi boşalt tehdidi ile karşı karşıya kalıyor.

O kentte kiralar yüzde 200 arttı! Ev sahiplerinden yeni şart, vatandaşlar isyan ettiO kentte kiralar yüzde 200 arttı! Ev sahiplerinden yeni şart, vatandaşlar isyan etti

YÜZDE 135 ARTIŞ

İstanbul'da geçen yıl 4 bin 250 TL olan bir evin fiyatı bugün en az 10 bin TL. Artış resmi enflasyonun da çok üstünde yüzde 135.

"ARTIK YÜZDE 300'LÜK ARTIŞ İSTİYORLAR"

Fox'un haberine göre yasal sınırın yüzde 25 olduğunu ifade eden bir emlakçı, kimsenin bunu uygulamadığını söyledi. Ev sahiplerinin yüzde 300'lük bir artışı bile istediğini belirten emlakçı, Zeytinburnu'nda bodrum katların 5 bin TL olduğunu söyledi.

'EŞYALI KİRALIK EV' OYUNU

2 Eylül 2021'de Kadıköy'de bir binadaki 1+1'lerin fiyatı 3 bin ile 3 bin 500 iken bugün yani bir yıl sonra aynı binadaki dairelerin fiyatı 10 bin TL'nin altında değil. Daireler eşyalı olarak kiraya verilince fiyatlar 15- 20 bin TL arasında değişiyor. Daireler eşyalı olarak kiraya verilince piyasa yükseltiliyor.

"DOLAR ÜZERİNDEN KİRA VERİYORLAR"

Bir vatandaş eşinin ev sahibi olduğunu belirterek yabancıların hiç zorlanmadan dolar üzerinden kirayı verdiklerini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika haberi: Vali Yerlikaya doğal gaz dedi Ekrem İmamoğlu ve İGDAŞ onu yalanladı! Kadıköy'deki patlamanın nedeni ne?Son dakika haberi: Vali Yerlikaya doğal gaz dedi Ekrem İmamoğlu ve İGDAŞ onu yalanladı! Kadıköy'deki patlamanın nedeni ne?
Bu acıya dayanamadı! 7 yaşındaki oğlunun cenazesinde baba...Bu acıya dayanamadı! 7 yaşındaki oğlunun cenazesinde baba...
Platonik aşık vahşeti! Annesi reddedince, kızını öldürüp yaktıPlatonik aşık vahşeti! Annesi reddedince, kızını öldürüp yaktı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin sessizliğini bozdu! Dünyayı sarsan patlamanın faillerini açıkladı

Putin sessizliğini bozdu! Dünyayı sarsan patlamanın faillerini açıkladı

Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Dakikaları 80'i gösteriyordu! Şehirde sirenler çaldı, oyuncular sığınaklara koştu

Dakikaları 80'i gösteriyordu! Şehirde sirenler çaldı, oyuncular sığınaklara koştu

1 penaltı, 1 ofsayt... Fatura Caner'e kesildi! "Artık oynamamalı"

1 penaltı, 1 ofsayt... Fatura Caner'e kesildi! "Artık oynamamalı"

Atların nasıl beslendiği sorulunca deşifre oldu! Suriyelilerle ilgili gerçek ortaya çıktı: Bedavaya verilen bebek mamalarını sattıklarını söyledi

Atların nasıl beslendiği sorulunca deşifre oldu! Suriyelilerle ilgili gerçek ortaya çıktı: Bedavaya verilen bebek mamalarını sattıklarını söyledi

Son Dakika: Fikirtepe'deki patlamanın nedeni ne? Vali Yerlikaya'nın ardından İmamoğlu'ndan açıklama geldi "Doğal gaz kaynaklı değil"

Son Dakika: Fikirtepe'deki patlamanın nedeni ne? Vali Yerlikaya'nın ardından İmamoğlu'ndan açıklama geldi "Doğal gaz kaynaklı değil"

İlginizi Çekebilir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.