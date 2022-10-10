İstanbul'da kira fiyatları aldı başını gitti: Yüzde 300 bile istiyorlar! Kiralık evde yeni oyun

Türkiye'de özellikle İstanbul'da artan kira fiyatları vatandaşları kara kara düşündürüyor. Fahiş artışlara getirilen yüzde 25 yasal sınır da soruna çözüm olmadı. Artık ev sahiplerinin yüzde 300'lük artış istediği aktarılırken bir ilçede 5 bin TL'ye sadece bodrum katlar kaldı. Son zamanlarda daha çok evlerin eşyalı olarak kiraya verilmesiyle birlikte daha fazla kira istenirken bu durumun piyasayı yükselttiği belirtildi.

YÜKSEK KİRA VE EV BULMAMAKTAN VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

İstanbul'da vatandaşlar hem yüksek kiralardan hem de ev bulamamaktan şikayetçi. Birçok vatandaş uzun zamandır uygun kiralık ev aradığını ama bulamadığını söyledi. Kirada oturanlar ya ev sahibinin istediği kirayı kabul et ya da evi boşalt tehdidi ile karşı karşıya kalıyor.

YÜZDE 135 ARTIŞ

İstanbul'da geçen yıl 4 bin 250 TL olan bir evin fiyatı bugün en az 10 bin TL. Artış resmi enflasyonun da çok üstünde yüzde 135.

"ARTIK YÜZDE 300'LÜK ARTIŞ İSTİYORLAR"

Fox'un haberine göre yasal sınırın yüzde 25 olduğunu ifade eden bir emlakçı, kimsenin bunu uygulamadığını söyledi. Ev sahiplerinin yüzde 300'lük bir artışı bile istediğini belirten emlakçı, Zeytinburnu'nda bodrum katların 5 bin TL olduğunu söyledi.

'EŞYALI KİRALIK EV' OYUNU

2 Eylül 2021'de Kadıköy'de bir binadaki 1+1'lerin fiyatı 3 bin ile 3 bin 500 iken bugün yani bir yıl sonra aynı binadaki dairelerin fiyatı 10 bin TL'nin altında değil. Daireler eşyalı olarak kiraya verilince fiyatlar 15- 20 bin TL arasında değişiyor. Daireler eşyalı olarak kiraya verilince piyasa yükseltiliyor.

"DOLAR ÜZERİNDEN KİRA VERİYORLAR"

Bir vatandaş eşinin ev sahibi olduğunu belirterek yabancıların hiç zorlanmadan dolar üzerinden kirayı verdiklerini aktardı.

