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İstanbul'da kiralar cep yakıyor! Bodrum katların fiyatı 40 bin TL'yi aştı

13.06.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kira fiyatları artmaya devam ediyor. Fahiş kira artışlarından sonra bodrum katlara ilgi arttı. İstanbul'un en uzak ilçelerinde bile 7-8 bin TL'den başlayan kiralar 40 bin TL'yi geçiyor. Bir emlakçı "Özellikle Beyoğlu ve Cihangir gibi yerlerde aylık 30 bin TL geçmiş birçok bodrum kat ilanı görebiliyoruz. İstanbul'da ortalama 100 metrekare bir dairenin kiralık fiyatının 15-16 bin TL seviyelerine ulaştığını söylemek mümkün" dedi.

İstanbul'da kiralar cep yakıyor! Bodrum katların fiyatı 40 bin TL'yi aştı

İstanbul'da fahiş kira atışın önüne geçilemiyor. Önceden yüzüne bakılmayan bodrum kat daireler de kıymete bindi. İşin içine ev sahiplerinin fırsatçılığı da binince bodrum kat dairelerin kiraları bazı ilçelerde 40 bin TL'yi aşıyor.

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BİRÇOK İLÇEDE FİYATLAR 40 BİN TL'Yİ AŞTI

Bazısına ev değil, depo demek bile fazla. Fahiş kira artışları nedeniyle bodrum katlara ilgi arttı. Bütçesine göre ev bulamayan vatandaş bodrum katlara yöneldi. Ancak ev sahipleri bunu da fırsata çevirdi. Bodrum katlarındaki dairelerin fiyatları da uçtu gitti. Birçok ilçede kira fiyatları 40 bin TL'yi aştı. En uzak yerlerde bile bodrum katların fiyatları 7-8 bin TL'den başlıyor.

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"İSTANBUL'DA 100 METREKARE DAİRE 15-16 BİN TL"

TV100'ün haberine göre bir emlakçı "Özellikle Beyoğlu ve Cihangir gibi yerlerde aylık 30 bin TL geçmiş birçok bodrum kat ilanı görebiliyoruz. Yeterli kiralık daire olmayınca her dairenin fiyatı yükseltilmiş ve artırılmış vaziyette. Daha önce kiracı bulmayacağımız statüdeki evlerin, bu dönemde insanlar tarafından tercih edilmek zorunda kaldığı bir dönemi görüyoruz. İstanbul'da ortalama 100 metrekare bir dairenin kiralık fiyatı 15-16 bin TL seviyelerine ulaştığını söylemek mümkün. Bodrum katların bile kiraları artık 7-8 bin TL'den başlıyor" dedi.

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İstanbul Kira

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