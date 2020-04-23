HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da kırmızı-beyaz balonlar gökyüzünü süsledi

İstanbul'da kırmızı-beyaz balonlar gökyüzünü süsledi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2020 15:17 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde kutlandı.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün İstanbul genelinde belirlediği 100 okulda saat 13.00’te eşzamanlı olarak TBMM'nin 100. açılış yıldönümünü simgeleyen 100 adet kırmızı ve beyaz renkli balonlar gökyüzünü bırakıldı. Bu okullar arasında bulunan Gaziosmanpaşa Yıldıztabya İlkokulu'nda da balonlar gökyüzüne yükseldi.

Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, etkinlik öncesi "23 Nisan Egemenlik ve çocuk bayramımız , meclisimizin açılışının 100 yılına denk gelmekte. Bu günler bizim coşku ile kutladığımız bayramlarımız. Bu sene evlerde kalmamız gerekiyor . okullarda çaldığımız müziklerle, bakanlığımızın belirlediği 100. Yıl Marşı ile birlikte balonlarımızı havaya uçurarak etkinliğimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Sokağa çıkma yasağında kaldırımda sızdı!Sokağa çıkma yasağında kaldırımda sızdı!
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balon koronavirüs istanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

En Çok Okunan Haberler

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu

Çocuklarına bir ay sonra gözyaşları içinde kavuştular

Polisler teslim etti! Minik Efe'nin hediyesi annesini gözyaşlarına boğdu

Minik Efe'nin hediyesi annesini gözyaşlarına boğdu

Asma köprüde 23 Nisan konvoyu

Asma köprüde 23 Nisan konvoyu!

Sokağa çıkma yasağında kaldırımda sızdı!

Sokağa çıkma yasağında kaldırımda sızdı!

Prof Cander: Acil servislere 'gereksiz başvurular' yüzde 80 azaldı

Prof Cander: Acil servislere 'gereksiz başvurular' azaldı

İzmir'de korkutan görüntü! Gözlerine inanamadı

İzmir'de korkutan görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.