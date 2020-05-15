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  4. İstanbul'da kısıtlama öncesi vatandaşlar pazara akın etti

İstanbul'da kısıtlama öncesi vatandaşlar pazara akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da vatandaşların akın ettiği pazarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. İğne atsan yere düşmeyecek şekilde görüntülerin oluştuğu pazarda ürünlerin elle seçildiği, birçok vatandaşın maske takmadığı görüldü.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Kağıthane Gültepe’de kurulan semt pazarına akın etti.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Binlerce insanın geldiği ve iğne atsan yere düşmeyecek olan pazarda kaydedilen görüntüler şoke etti. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı ve birçok vatandaşın maske takmadığı pazarda, ürünler elle seçilip poşetlere konuldu. Tüm uyarıları rağmen pazarlara akın eden vatandaşlar canlarını hiçe saydı.

Kaynak: İHA

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