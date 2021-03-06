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  4. İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi! Trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi! Trafik yoğunluğu oluştu

06.03.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi! Trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da normalleşme sonrası ilk hafta sonunda vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Vatandaşları soluğu sahillerde alırken İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Son yapılan kabine toplantısının ardından Cumartesi günleri kısıtlama kaldırıldı.

OTOBÜS DURAKLARINDA SOSYAL MESAFE UNUTULDU

İstanbul'da kısıtlamanın kaldırılmasının ardından işe gitmek için evlerinden çıkanlar otobüs ve minibüs duraklarına geldi.

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Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. Kadıköy ve Kartal'da bazı otobüs duraklarında bekleyenlerin sosyal mesafe kuralını unutularak otobüse bindikleri görüldü.

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Kısıtlamanın kalktığı cumartesi günü trafik ekiplerinin toplu taşıma araçlarında denetimleri de devam etti. Ekipler evrak kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Öte yandan çok sayıda kişi sahillere akın etti. İnsan ve araç yoğunluğundan, Rumelihisarı da nasibini aldı. Boğaz manzaralı restoranlara ulaşmak isteyenler sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Restoranlarda masalarda boş yer kalmazken, yemeklerini bitiren vatandaşlar bu kez de valelere teslim ettikleri otomobillerini teslim alabilmek için bekledi.

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İSTANBUL'DA TRAFİK

İstanbul'da trafik yoğunluğu öğle saatlerine doğru arttı. Trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi. İBB haritasında saat 14.27 itibarıyla yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

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DHA

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) İstanbul

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