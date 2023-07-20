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İstanbul'da kıyafetlerini çıkarıp otomobil üzerinde twerk yapmışlardı! Gündem olan olayda kadınlar hakkında karar

20.07.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde bir görüntü gündem oldu. İstanbul'da çekildiği anlaşılan görüntülerde iki kadın kıyafetlerini çıkarıp aracın üstünde twerk yapmışlardı. Gözaltına alınan kadınlar hakkında karar verildi. Adli kontrol hükümleri uygulanan kadınlar serbest bırakıldı.

Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde 17 Temmuz günü seyir halindeki araçta uygunsuz görüntüleri kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan N.N.Ö. (19) ve G.P. (18) ile aracın sürücüsü M.E.C. (23), Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Haklarında "hayasızca hareket etmekten ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" adli işlem başlatılan sürücü M.E.C. serbest bırakılırken, N.N.Ö. ve G.P. adli makamlara sevk edildi ve adli kontrol hükümleri uygulandı.

M.E.C. idaresindeki araç da ceza işlemi uygulanarak bağlandı.

Kaynak: AA

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