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İstanbul'da koku alarmı! Diğer ilçelere de yayıldı, ekipler sevk edildi

06.04.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı. Patlayan çamaşır suyu kazanından yayılan yoğun koku nedeniyle vatandaşlar ekiplere haber verirken fabrikada bulunan 2 kişi yoğun kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan yayılan kokunun çevre ilçelerden de hissedildiği öğrenildi.

İstanbul'da koku alarmı! Diğer ilçelere de yayıldı, ekipler sevk edildi

İstanbul'da sabah karşı bir fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı. Patlama sonrası etrafa yoğun koku yayılması üzerine vatandaşlar ekiplere haber verdi. AFAD'ın da olay yerine sevk edildiği ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, koku nedeniyle 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI

Olay, Karayolları Mahallesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Akdoğan Caddesinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çamaşır suyu kazanı patladı. Patlayan çamaşır suyu kazanından yayılan yoğun koku üzerine vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, durum AFAD ekiplerine de bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ile birlikte fabrikada önlem alarak inceleme yaptı.

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2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamanın ardından yayılan koku nedeniyle, fabrikada görevli 2 gece bekçisinin etkilendiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kokudan etkilenen çalışanlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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ÇEVRE İLÇELERE DE YAYILDI

Fabrikadan yayılan koku çevre ilçelerden de hissedildiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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İstanbul Gaziosmanpaşa
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