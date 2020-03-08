HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da koku kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da koku kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 19:19 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe’de müteahhitle apartman sakinleri arasında rögar kokusu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

İstanbul'da koku kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre olay, Sancaktepe ‘de Safa Mahallesi Cami Sokak’ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit ile apartman sakinleri arasında rögardan çıkan kötü kokudan dolayı tartışma çıktı. Apartmanda yaşayan A.Ö. ile müteahhit Ş.Ş. arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmayı izleyen apartman sakinlerinin de araya girmesiyle tartışma giderek büyüdü ve silahlar konuştu. Birbirlerine saldıran apartmandaki şahıslardan 3 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALI

Çevrede bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek inceleme başlattı. 3 kişi sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan yaralılardan Alican Ö. ile Seyithan Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, müteahhit Ş.Ş. yaralandı. Kavgaya karışan şahısların aileleri olay yerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Öte yandan, kavgada kullanılan silahlara polisler tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştıDehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı
Kadınlar Günü için Kadıköy'de toplandılarKadınlar Günü için Kadıköy'de toplandılar
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe rögar kokusu istanbul

En Çok Okunan Haberler

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Havada gerilim! Fotoğrafları Rusya paylaştı

Havada gerilim! Fotoğrafları Rusya paylaştı

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Beşiktaş'ta döner ustası dehşet saçtı!

Beşiktaş'ta döner ustası dehşet saçtı!

Komşuda korkunç bilanço: 49 kişi daha hayatını kaybetti!

Komşuda korkunç bilanço: 49 kişi daha hayatını kaybetti!

Gezi dönüşü otobüs kazası: 40 yaralı

Gezi dönüşü otobüs kazası: 40 yaralı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

300 kuyuyu karla dolduruyorlar

300 kuyuyu karla dolduruyorlar

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu! Teslim oldular

Ankara'da 'Las Tesis' rüzgarı!

Ankara'da 'Las Tesis' rüzgarı!

Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy'de toplandı

Kadınlar Günü için Kadıköy'de toplandılar

Ceren Özdemir’in adı Eskişehir’de gençlik merkezine verildi

Ceren Özdemir’in adı gençlik merkezine verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle seslendi: Ey Yunanistan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle seslendi: Ey Yunanistan...

Kadın komutan mültecilerin gönlünü fethetti

Kadın komutan mültecilerin gönlünü fethetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.