HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İstanbul’da komedi filmi gibi hırsızlık kamerada: Camı patlattı, çaldı yere düşürdü, tekrar alıp kaçtı

İstanbul’da komedi filmi gibi hırsızlık kamerada: Camı patlattı, çaldı yere düşürdü, tekrar alıp kaçtı

16.05.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bisikletle sokağa gelen kasklı bir hırsız, güpegündüz minibüsün camını taşla patlatıp içerisinden şarjlı matkap çaldı. Binadaki bir kadının “hırsız var” diye bağırması üzerine panikleyen hırsız, kaçarken matkabı yere düşürdü. Hırsızın güldüren halleri kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Pınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre semtte bisikletle dolaşan kasklı şahıs, sabahın erken saatlerinde sokakların boş olmasını fırsat bilerek araçları incelemeye başladı. Park halindeki bir minibüsün koltuğunda matkap kutusu gören şahıs, vakit kaybetmeden harekete geçti. Onu gören binadaki bir kadın da yaşananları cep telefonuyla kayıt altına almaya başladı.

Şahıs eline aldığı taş parçasıyla minibüsün camına vurmaya başlayınca, binadaki kadın “orada ne yapıyorsun” diyerek seslendi. Hırsızın camı kırmasının ardından kadın “hırsız var” diye bağırarak şahsı durdurmaya çalıştı. Ancak camdan aracın içine uzanan hırsız, saniyeler içerisinde şarjlı matkabın olduğu kutuyu çalarak bisikletle kaçmaya başladı.

"HIRSIZ VAR" DİYE BAĞIRINCA YERE DÜŞÜRDÜ

Birkaç metre giden şahsın elindeki kutu açılınca da matkap ve parçaları yere düştü. Bisikletini durduran hırsız, yerdeki matkabı aldıktan sonra pedallara asılarak gözden kayboldu. Yaşananlar o ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından minibüsün sahibinin emniyete giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onları gören çok şaşırıyor! Gittikleri her yerde büyük ilgi görüyorlarOnları gören çok şaşırıyor! Gittikleri her yerde büyük ilgi görüyorlar
Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!
'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
Hırsız

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı

14 Mayıs seçimlerinde dikkat çeken sonuçlar! İşte MHP'nin daha fazla vekil çıkarmasını sağlayan stratejisi

14 Mayıs seçimlerinde dikkat çeken sonuçlar! İşte MHP'nin daha fazla vekil çıkarmasını sağlayan stratejisi

Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...

Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.