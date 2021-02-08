İstanbul'da komşu dehşeti: Sizi öldüreceğim açın kapıyı

Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitede oturan Zeynep S., komşusu Y. G. S. ile mahkemelik oldu. İddialara göre komşu kadın Y. G. S., karşı dairede oturan Zeynep S.'nin kapısına bıçakla zarar verip ardından da kapının önündeki ayakkabıları kesmeye başladı. Zeynep S., durumu polis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekiplerinin zor sakinleştirdiği Y. G. S., ekiplerin yanında bıçakla Zeynep S.’yi, 'O kardeşini asansörde öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Diğer komşularına da rahatsızlık verdiği belirtilen Y. G. S.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edildi. Yetkililerden yardım isteyen Zeynep S. ile bir komşusu yaşadıklarını anlattı.

"BANA 'KARDEŞİNİN CESEDİNİ ASANSÖRDE BULACAKSIN' DEDİ"

Zeynep S., “Ev alma komşu al derler biz ev aldık fakat komşu alamadık. 9 yıldır bu kadınla mücadele ediyoruz. Bizim can güvenliğimiz yok şu an. Eve girip çıkamıyorum. Polis eşliğinde eve giriyorum. Bu kadınla daha önce mahkemelik olduk. Bizi ölümle tehdit ediyor. Bana 'Kardeşinin asansörde cesedini bulacaksın' dedi. Yetkililerden bu konuda yardım istiyorum. Kesin çözüm istiyorum. Akıl sağlığı yerinde olmadığına dair raporu var. Kendi kafasında sanrıları var. Bizi çeşitli iftiralarla itham ediyor. Bu konudan çok muzdaribiz. Bu şekilde itham edilmek onur kırıcı." dedi.