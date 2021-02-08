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İstanbul'da komşu dehşeti: Sizi öldüreceğim açın kapıyı

08.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da komşu dehşeti: Sizi öldüreceğim açın kapıyı

İstanbul Başakşehir'de bir sitede oturan Zeynep S. karşı komşusu kadın tarafından tehdit edildiğini belirterek polisi aradı. Kadının akıl sağlığının yerinde olmadığına yönelik raporu olduğunu söyleyen Zeynep S., "Çift bıçakla kapımıza saldırdı. 'Sizi öldüreceğim açın kapıyı' dedi. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi

Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitede oturan Zeynep S., komşusu Y. G. S. ile mahkemelik oldu. İddialara göre komşu kadın Y. G. S., karşı dairede oturan Zeynep S.'nin kapısına bıçakla zarar verip ardından da kapının önündeki ayakkabıları kesmeye başladı. Zeynep S., durumu polis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekiplerinin zor sakinleştirdiği Y. G. S., ekiplerin yanında bıçakla Zeynep S.’yi, 'O kardeşini asansörde öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Diğer komşularına da rahatsızlık verdiği belirtilen Y. G. S.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edildi. Yetkililerden yardım isteyen Zeynep S. ile bir komşusu yaşadıklarını anlattı.

"BANA 'KARDEŞİNİN CESEDİNİ ASANSÖRDE BULACAKSIN' DEDİ"

Zeynep S., “Ev alma komşu al derler biz ev aldık fakat komşu alamadık. 9 yıldır bu kadınla mücadele ediyoruz. Bizim can güvenliğimiz yok şu an. Eve girip çıkamıyorum. Polis eşliğinde eve giriyorum. Bu kadınla daha önce mahkemelik olduk. Bizi ölümle tehdit ediyor. Bana 'Kardeşinin asansörde cesedini bulacaksın' dedi. Yetkililerden bu konuda yardım istiyorum. Kesin çözüm istiyorum. Akıl sağlığı yerinde olmadığına dair raporu var. Kendi kafasında sanrıları var. Bizi çeşitli iftiralarla itham ediyor. Bu konudan çok muzdaribiz. Bu şekilde itham edilmek onur kırıcı." dedi.

'SİZİ ÖLDÜRECEĞİM AÇIN KAPIYI'

Zeynep S., “Olaylar ilk 9 yıl önce başladı. Bizi rahatsız etmeye başladı. Kendi evimizde güvende değiliz. Tek başıma dışarı çıkamıyorum. Çift bıçakla kapımıza saldırdı. 'Sizi öldüreceğim açın kapıyı' dedi. Sanırım yine krize girmiş olabileceğini düşünüyorum. Babasını da evden dışarı attı. Polislere '80 yaşındaki adam mı beni koruyacak' dedi. 112 sağlık ekipleri geldi fakat kapıyı açmadı, gitmeyeceğini söyledi. İfadeye çağrıldı ifadeye de gitmedi. Hiçbir konuda can güvenliğimiz yok." diye konuştu.

Zeynep S., “Ben öğretmenim eğitimlerim var, almam gereken eğitimlerim var. Fakat bu kadın yüzünden ben evden çıkamıyorum. İlk şikayet ettiğimizde bana saldırdı. Mahkemeye verdik. 3 yıl boyunca bu şahıs evden uzaklaştırıldı. Eve gelmedi. 1 yıl önce tekrar konutuna geri döndü. Bundan 2 gün önce bıçakla kapımıza saldırıp, 'Açın kapıyı, sizi öldüreceğim' deyip kapımıza saldırdı. Kardeşimin 2 ayakkabısını kesti." şeklinde konuştu.

Y. G. S.'nin yan komşusu ise Enes Fakılı da “Komşumuzdan şikayetçiyim. Hiçbir suçumuz olmadığı halde koridorda çocuklarıma bağırdı. Kendisinden şikayetçiyiz. Burada oturmasını istemiyoruz. Ben çocuklarımdan endişeleniyorum. Bıçakla tehdit ediyor. Ben duymadım ama eşim duymuş. Karşı komşumuza bıçakla saldırmış. Daha önce de bize ağıza alınmayacak laflar söyledi." İfadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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