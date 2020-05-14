İstanbul'da kontrollü sosyal hayat başladı!

Kontrollü sosyal hayatın dördüncü gününde kent genelindeki trafik durumu, sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu, AVM'lerdeki son durum gözlemlendi. Sabah ve öğlen saatlerinde Taksim Meydanı sakinliğini korurken, İstiklal Caddesi'nin girişinde Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara maske dağıtılıyor, vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıyor ve ateşleri ölçülüyor.

Vatandaşların İstiklal Caddesi için getirilen 3 metre sosyal mesafe kuralına uyduğu görülüyor.

Beşiktaş, Şişli, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki AVM'lerin girişinde ise yoğunluk gözlenmedi. Beşiktaş sahilinde ise sakinlik hakim.

Vatandaşlar içeriye sosyal mesafe kuralına göre alınırken, bazı AVM önündeki bankamatiklerde yer yer yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar banklarda da sosyal mesafeye uyarak oturuyor.

Metrobüs hattının ara duraklarında yolcular aralıklı olarak beklerken, yoğunluk görülmüyor.

Anadolu Yakası'nda sabah işe gidiş saatinde D-100 Karayolu'nda yer yer akıcı trafik yoğunluğu oluştu.

Dışarı çıkan ve toplu taşıma kullanan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.