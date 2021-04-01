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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

01.04.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, yandaki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, her iki binanın çatısında hasar meydana geldi.

İstanbul'da korku dolu anlar! 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde gece saat 04.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1. Bülent Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangının çıktığı binada yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu 5 kişi, evde bulunan bavul ve çantalarını yanlarına alarak hızla kendilerini sokağa attı.

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SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Bu sırada binanın çatısından yükselen alevler yandaki apartmanın çatısına da sıçradı. Alevlerin sıçradığı yan binada yaşayan vatandaşlar korku ve panikle sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti.

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ÇATI ALEV ALEV YANDI

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken her iki binanın da çatısında hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin çıkış sebebini araştırdığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA


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yangın İstanbul

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