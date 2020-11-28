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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Binanın çatısı alev alev yandı

28.11.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da korku dolu anlar! Binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Esenler'de binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çatıda hasar oluştu.

Esenler Mimarsinan Mahallesi, 78. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevler yan binanın dış cephesine de sıçradı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çatısı yanan binada bulunanlar ve yan binadakiler kendi imkanlarıyla binalarını terk etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri de sokağa emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar oluştu. Yan binadan oturduğunu söyleyen Kadir Karatürk, "Ufak bir dumanla başladı. Sonra dumanın büyüdüğünü gördük polisi aradık. İtfaiye geldi. Galiba arka tarafından elektrik kontağından başladığını tahmin ediyoruz. Çatıda başladı mahsur kalan yaralanan olmadı erken haber verildi herkese. Binaları boşalttı herkes" dedi.

Koronavirüse aldırış etmeyen ve sosyal mesafe kurallarını uymayan vatandaşların, yangını izlemek için sokak üzerinde toplanması ise dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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