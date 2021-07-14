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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Kamyon alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kamyon alev alev yandı

14.07.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de beton pompası bulunan kamyonda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri mücadele ederken olayda kamyon ve 2 katlı bir ev zarar gördü.

İstanbul'da korku dolu anlar! Kamyon alev alev yandı

Kadıköy Mandıra Caddesi Yavuz Sokak'ta bir inşaat alanında çalışma yapan beton pompası kamyonunda yangın çıktı. Kamyon alev alev yanarken çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin artmasıyla yakında bulunan beton mikserlerinden su sıkılarak müdahalede bulunuldu. Alevler 2 katlı eve de zarar verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.

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"EVİN BALKONUNA VE ÇATISINA SIÇRAMIŞ"

Yangın esnasında evde olan Fatih Bayar, "Uyuyordum, sesler geldi çatıya çıktım. Dumanlar çıkıyordu araçtan. İtfaiyeye haber verdik. Şantiyenin mikserleriyle müdahale ettiler. Evin balkonuna ve çatısına sıçramış" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Kadıköy
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