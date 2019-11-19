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İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:37 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşen genç kız başından yaralandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakta yolcuların da bulunduğu yolcu minibüsü kapısı açık şekilde ilerliyordu. Bu sırada ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi genç kız sola dönüş yapan minibüsün açık kapısından yola düştü. Genç kızın minibüsten yola düştüğünü gören arkadaşları ve yolcular büyük panik yaşadı. İşlek yolda şans eseri genç kız diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Minibüsten inen yolcular ile çevredekiler yerde yatan kızın yardımına koştu. Başından yaralanan genç kız için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

ÇEVRE SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTI

Olayı o sırada yine aynı minibüste olan kızından dinlediğini söyleyen Ramazan İnan ,"Biz düştüğünü gördük. Sonra minibüs durdu" dedi.

İnan, kapı açık olunca tedirgin olduklarını belirterek, "Sıkıntılı bir durum bu. Minibüslerde yaygın. Bu tarz şikayetler çok oluyor. En azından yolcu alınınca kapı kapandıktan sonra minibüs hareket ederse daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Çevre sakinlerinden Ahmet Borya ise, "Kafasını yere çarpmıştı. Kan geldiğini gördüm. Açık olmaması lazım kapıların. Hiç kimse istemez açık halde yolculuk yapmak. Tutunuyorsun ama risk" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Küçükçekmece minibüs

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu Olay yurt dışında Avrupa Birliği ülkelerinde olsa vay o şoförün haline ama Türkiye olunca adalet yerlerde geziyor güzelim ülke 20 yıldır ne halde
ölmesi mi gerekiyoryor iç işleri Bakanı ,adalet bakanı ne iş yapar ?
ya normal artık bu işler çağ atladık diyoruz afrika ülkeleri ayarındayız dolmuş meselesinde önlem yok dikkat yok saygı yok karaktersiz dolmuş şöförü cok yolcuyu 2 lira gören zihniyet denetim hiç yok hiç adam minübüsü hurda olmuş halen yolcu taşıyor kış günü klima acmaz nede olsa 2 liralık mal taşıyor
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