HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Kimseye aldırış etmediler: 'Sıkın oğlum sıkın'

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimseye aldırış etmediler: 'Sıkın oğlum sıkın'

11.12.2023 09:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir grup, pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı. Mahalle sakinleri gruba tepki gösterirken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken kişi ise “Sıkın oğlum sıkın. Polis geliyor birazdan sıkın aferin size” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimseye aldırış etmediler: 'Sıkın oğlum sıkın'

Olay dün gece saatlerinde, Nene Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı.

arnavutkoyde-sokak-ortasinda-pompali-tufekle-ates-ettiler-_6172_dhaphoto5

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Mahalle sakinlerinin evlerinin balkonundan tepki gösterdiği grup, gelen tepkilere aldırış etmeden tekrar havaya ateş etti. Grup tepkiler üzerine sokaktan ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SIKIN OĞLUM SIKIN"

Görüntüleri çeken kişi, “Sıkın oğlum sıkın. Polis geliyor birazdan sıkın aferin size” diyerek tepki göstererek polise ihbar da bulunduğunu söyledi.

Kaynak: DHA-İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kez eski Yemen savunma bakanının oğlu kaza yaptı! Yoğun bakımda yaşam mücadelesiBu kez eski Yemen savunma bakanının oğlu kaza yaptı! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi
Göçer'i öldürüp yurt dışına kaçmıştı! Mohamud'un ifadesi ortaya çıktıGöçer'i öldürüp yurt dışına kaçmıştı! Mohamud'un ifadesi ortaya çıktı
Sabahları yorgun uyanıyorsanız dikkat! Özellikle o kişilerde görülüyor, sürekli alarm ertelemenizin nedeni bu hastalık olabilirSabahları yorgun uyanıyorsanız dikkat! Özellikle o kişilerde görülüyor, sürekli alarm ertelemenizin nedeni bu hastalık olabilir
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy
En Çok Okunan Haberler
Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı: 'Şu anda parayla sınanıyorum'

Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı: 'Şu anda parayla sınanıyorum'

"Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

"Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

Göçer'i öldürüp yurt dışına kaçmıştı! Mohamud'un ifadesi ortaya çıktı

Göçer'i öldürüp yurt dışına kaçmıştı! Mohamud'un ifadesi ortaya çıktı

Manisa'da aile dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini öldürüp, intihar etti

Manisa'da aile dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini öldürüp, intihar etti

Netanyahu'nun oğlu Yair'den skandal paylaşım! Hedefinde Türkiye var...

Netanyahu'nun oğlu Yair'den skandal paylaşım! Hedefinde Türkiye var...

Otobüs şoförü ve motorcu arasındaki diyalog izleyenlerin içini ısıttı

Otobüs şoförü ve motorcu arasındaki diyalog izleyenlerin içini ısıttı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.