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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Lüks otomobilini yayaların üzerine sürdü

İstanbul'da korku dolu anlar! Lüks otomobilini yayaların üzerine sürdü

12.09.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de fastfood firması çalışanları ile tartışan bir otomobil sürücüsü, aracını iş yeri çalışanları ve yayaların üzerine sürdü. Yaşanan korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay dün gece 22.30 sıralarında Ümraniye’de Madenler Mahallesi, İdealist Kent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, fastfood firması çalışanları ile tartışan lüks otomobil sürücüsü, aracını fastfood firması çalışanları ve yayaların üzerine sürdü. Sürücünün çarptığı bir kuryenin ayağı kırıldı.

HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Geri manevra yaparak çöp konteynerlerine çarpan sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Lüks otomobil sürücüsünün yaşattığı korku dolu dakikalar yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye
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