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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü

İstanbul'da korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü

11.05.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beykoz'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir iş yerinde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayda iş yeri sahibi dükkanının akrabası tarafından kundaklandığını ileri sürdü

Olay, dün akşam 23.25 sıralarında Çubuklu Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi üzerindeki üç katlı binanın yanında bulunan ıslak mendil imalathanesin ’de meydana geldi. İş yeri sahibi Hasan Ulu, dükkanının kuzeni tarafından kundaklandığını ileri sürdü.

BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞADILAR

Mahalle sakinlerinin büyük korku ve panik yaşadığı yangında alevlerin çevrede bulunan diğer evlere sıçramasından korkan mahalle sakinlerinin, ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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"KAMERA KAYITLARI VE GÖRGÜ TANIKLARI VAR"

İşyeri sahibi Hasan Ulu,” Bizim burada kendi şirketimizin ofisi var. Tek kullanımlık ıslak mendil imalatı yapmaktayım. Pandemi dolayısıyla insanlara hizmet veriyoruz. Sağlık sektöründe çalıştığımız için insanlara hizmet götürüyoruz. Benim hiçbir husumetimin bulunmadığı akrabam, öz dayımın, halamın oğlu, 30 dakika öncesinde beni tehdit etti. Kendisi şirketimi yakacağını söyledi. Kendisi alkollüydü. Ondan sonra gelip dükkanımı kundaklamış. Kamera kayıtları ve görgü tanıkları var. Bilinçli ve kasti olarak yapmıştır bunu. Sonuna kadar davacı olacağız. Yaklaşık 15-200 bin lira civarında kaybımız var. Böyle şeylerin yaşanmamasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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