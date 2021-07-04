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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Mekana kurşun yağdırdı

İstanbul'da korku dolu anlar! Mekana kurşun yağdırdı

04.07.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İkitelli’de otomobille gelen kimliği belirsiz kişi, çıkan kavga sonrası bir müzikhole tabancayla ateş açarak kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, küfürler yağdırarak “Bu mekanı açtırmayacağım” diyen kişi geldiği otomobille kayıplara karıştı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Mekana kurşun yağdırdı

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir müzikhole gelen kişi, içeride henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışma sonrası çıkan kavga sonucu mekandan atılan kişi caddeden uzaklaştı. Bir süre sonra otomobille caddeye gelen kişi araçtan indikten sonra küfürler yağdırarak tabancayla müzikhole defalarca ateş açtı.

“BU MEKANI AÇTIRMAYACAĞIM" DİYEREK KURŞUN YAĞDIRDI

Küfür etmeyi sürdüren saldırgan, “Bu mekanı açtırmayacağım” diye bağırarak ateş açmaya devam etti. Caddeye gelen başka bir saldırgan da tabancayla işyerine kurşun yağdırdı. Saldırının ardında saldırganlar geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
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