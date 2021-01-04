HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletliye çarpıp böyle kaçtı

İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletliye çarpıp böyle kaçtı

04.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Yenibostan'da motosiklet sürücüsü Özgür Aksoy'a seyir halindeyken bir otomobil çarptı. Olayın ardından otomobil şoförü olay yerinden kaçarken, kaza anı da kameraya yansıdı. Sağlık çalışanı Aksoy, kaza nedeniyle vücudunda ve boynunda ağrılar olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Biz pandemi sürecinde bir canı kurtarmak için elimizden geleni yaparken bu vurdumduymaz sürücünün cinayete teşebbüs edercesine kaçarak gitmesi bir kez daha canımı yaktı" dedi.

Olay, 29 Aralık 2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında Yenibosna'da meydana geldi.

Sağlık çalışanı Özgür Aksoy, Yenibosna'dan evine motosikletiyle dönerken bir otomobil sürücüsü ona çarptı. Otomobil sürücüsü, Aksoy'u olay yerinde bırakıp kaçarken o anlar Özgür Aksoy'un kask kamerasına ve başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GEÇER GEÇMEZ KENDİMİ YERDE BULDUM"

Orta şeritte seyir halindeyken trafiğin oluşması sebebiyle şerit değiştirdiğini belirten Özgür Aksoy, "Sinyalimi verdikten sonra aynadan baktığımda hiçbir aracın sol şeritte olmadığını gördüm. Ben de sol şeride geçmek istedim. Geçer geçmez kendimi yerde buldum ve yerde sürüklendim. Bir araç bana vurarak kaçtı" dedi. Sağlık personeli olduğunu kaydeden Aksoy, "Biz pandemi sürecinde bir canı kurtarmak için elimizden geleni yaparken bu vurdumduymaz sürücünün cinayete teşebbüs edercesine kaçarak gitmesi bir kez daha canımı yaktı" ifadelerini kullandı.

"VÜCUDUMDA VE BOYNUMDA HALA AĞRILAR VAR"

Şoförün olay yerinden kaçmasından sonra metrelerce sürüklendiğini öne süren Aksoy şöyle devam etti: "Hala kendime gelmiş değilim, sağlığımdan oldum ve psikolojim bozuldu. Hala kabus görüyorum bununla ilgili. Çok şükür diğer sürücü arkadaşlar bana yardım etti. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. O kaçan sürücünün de bir an önce yakalanmasını istiyorum. Onun başkalarının canını yakmasından çok korkuyorum. Vücudumda ve boynumda hala ağrılar var, sürekli olay anını hatırlıyorum."

"GEÇ GİTMEK CANA MAL OLMAKTAN İYİDİR"

Araç şoförlerinin motorculara da bir an önce saygı göstererek onları fark etmesini temenni eden Aksoy, "Herkes saygılı bir şekilde yardımlaşmalı. Beş dakika daha geç gitmek başkalarının canına mal olmaktan daha iyidir" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
11 yaşındaki kıza büyük şok yaşattı11 yaşındaki kıza büyük şok yaşattı
3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

MasterChef şampiyonu belli oldu!

MasterChef şampiyonu belli oldu!

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Esenyurt’ta 11 yaşındaki kız çocuğuna kapkaç şoku! O anlar güvenlik kamerasında

11 yaşındaki kıza büyük şok yaşattı

İstanbul'da siparişe göre far çalan çete yakalandı

Akılalmaz olay! Siparişe göre hırsızlık yapıyorlar

Düzce'de temizlik işçisinin köpekleri sevdiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı

'2021 yılının en güzel görüntüsü'

Çorum'da yürek ısıtan görüntüler! Camide üşüyen kediyi kucağına alarak ısıttı

Yürek ısıtan görüntüler! Sosyal medyada büyük takdir topladı

Hindistan'da yaşlı adamı trenin altında kalmaktan polis böyle kurtardı

Yaşlı adamı, polis böyle kurtardı! O anlar kamerada

Gözleri görmeyen köpeği düştüğü havuzdan başka bir köpek kurtardı

Görüntüler sosyal medyada viral oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.