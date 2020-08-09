İstanbul'da korku dolu anlar! Özel halk otobüsü alev aldı

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cevizlibağ'dan Haliç köprüsüne ilerleyen Otobüs AŞ'ye bağlı özel halk otobüsünün arka üst bölümü henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yolda geçen başka sürücülerin, otobüsün yandığıyla ilgili uyarıları dikkate almayan otobüs sürücüsü Haliç Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Daha sonra sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu.

Otobüsten inen sürücü, diğer sürücülerin de yardımıyla yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek söndürdü. Otobüs alevler içinde ilerlerken diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

