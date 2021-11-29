İstanbul'da korku dolu anlar! Polise silah çekip, ters yönde kaçan şüpheliler böyle yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

"DUR" İHTARINA UYMAYIP TERS YÖNDEN KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, caddeye giren otomobilin sürücüsü, polisin denetim noktasını görünce kaçmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan ve polise silah gösteren otomobil sürücüsü, Ambarlı Liman Yolu'na aracıyla ters istikametten girerek, kaçmaya başladı. Kazaya neden olacak olan sürücünün arkasından motosikletli polisler takip etmeye başladı. Hem kendi hem de polislerin hayatını tehlikeye atan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından polislere gösterdiği tabancayla beraber polis ekiplerince yakalandı.

KOVALAMACA ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin kaçtıkları ve başlayan kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçmaya çalışan şüphelilerin kimliklerinin G.A. ve Ö.A. olduğu tespit edildi. G.A.'nın 17, Ö.A.'nın ise toplamda 7 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

