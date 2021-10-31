İstanbul'da korku dolu anlar! Sinir krizi geçirip camdan atlamak istedi

Olay, dün akşam saat 20.30 sularında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otele kocası ve bir çocuğu ile gelen İran uyruklu kadın sabah saatlerinde eşi ile tartışınca beraberinde geldiği kişi ve çocuğu kayıplara karıştı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP CAMDAN ATLAMAK İSTEDİ

Kadına çocuğunu göstermeyeceğini söylediği iddia edilen kişiyle telefonda konuştuğu esnada sinir krizi geçiren kadın kaldığı otelin camına çıkarak atlamak istedi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ikna çalışmaları esnasında polis ekiplerinin müdahalesi ile camdan indirilen kadın kontrolleri yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

