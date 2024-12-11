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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım isabet etti…

İstanbul'da korku dolu anlar! THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım isabet etti…

11.12.2024 08:52
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İstanbul’daki sağanak yağış İstanbul Havalimanı’nda ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Dün akşam İstanbul’dan kalkış yapan iki uçağa da yıldırım isabet etti. Her iki uçak da güvenlik amacıyla havalimanına geri dönüş yapmak zorunda kaldı. İşte detaylar…

İstanbul'da korku dolu anlar! THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım isabet etti…

İstanbul’dan kalkan Türk Hava Yolları ve Pegasus uçaklarına, kalkıştan kısa süre sonra yıldırım isabet etti. Her iki uçak da güvenlik amacıyla havalimanına geri döndü.

THY'nin İstanbul-Abu Dabi seferini yapan uçağına İstanbul Havalimanı'ndan kalkıştan hemen sonra yıldırım isabet etti. Uçağın pilotu, dönüş kararı alındığını uçuşun emniyeti ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

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Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Çukurova seferini gerçekleştiren TC-RFH tescilli Airbus A321neo tipi uçağına da kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bu durum üzerine pilotlar, uçağın incelenmesi için Sabiha Gökçen'e geri dönme kararı aldı.

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Yolcular uçaktan indirildi ve yeni bir uçak tahsis edilerek yolcular bu uçağa alındı. Yeni seferin TC-RDY tescilli A321neo tipi uçakla 23.40'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Pegasus Yıldırım Sabiha Gökçen İstanbul Havalimanı uçak thy
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