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  4. İstanbul’da korku dolu anlar! Veresiye kabul etmeyen kasiyere silah doğrulttu

İstanbul’da korku dolu anlar! Veresiye kabul etmeyen kasiyere silah doğrulttu

05.12.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de bir tekel bayisine girerek alkol almak isteyen şehir magandaları, veresiyeyi kabul etmeyen kasiyeri tabanca doğrultarak tehdit etti. Korku dolu anlar kameralara yansırken, çalışanın kafasına ürün de fırlatan magandalar polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da korku dolu anlar! Veresiye kabul etmeyen kasiyere silah doğrulttu

Kağıthane'nin Şirintepe Mahallesi’nde yaşanan olayda, Hüseyin G.’nin (37) çalıştığı tekel bayisine gelen iki kişi kasiyere doğru yaklaşarak sohbet etmeye başladı. Şüpheli iki şahıs kasiyer Hüseyin G.’den veresiye olarak alkol almak istedi. Kasiyer Hüseyin G. ise kabul etmeyince şüpheli şahıslarla kasiyer arasında tartışma çıktı.

TABANCA DOĞRULTTU

Kasiyerle tartışan şüphelilerden bir tanesi, tezgahtaki ürünü eline alıp kasiyerin kafasına fırlattı. Yanında getirdiği tabancayı çıkartarak tehdit edip hakaretler de savuran şahsı, arkadaşı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra tabancayı beline takan şahıs marketten çıktı. Yaşanan olay üzerine olaya şahit olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda şahısların emniyette çok sayıda kayıtları bulunan Talha Y. ve Serkan Ö. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Serkan Ö. ve Talha Y., Sanayi Mahallesi’nde olayda kullandıkları silahla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane
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