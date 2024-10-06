HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Yol ve duvar çöktü, 3 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Yol ve duvar çöktü, 3 katlı bina boşaltıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.10.2024 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da gece saatlerinde korku dolu dakikalar yaşandı. Yol ve istinat duvarı aynı anda çökünce sokağa çok sayıda ekip gönderildi. 3 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltılırken sokağa giriş-çıkışlar da kapatıldı.

Üsküdar'da bir sokaktaki inşaatın istinat duvarı yol ile birlikte çöktü. Olayda yaralanan olmazken çöken yolun başındaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

AW302132_01

ÇOK SAYIDA EKİP AKIN ETTİ

Olay gece saatlerinde Küçüksu Mahallesi Tüylüoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki inşaatın istinat duvarı yol ile birlikte çöktü. Olay sonucu ana su boru hattı patladı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

AW302132_02

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Su borusu hattının patlaması sonucu güvenlik tedbiri olarak sular kesilirken, çöken yolun başındaki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis ve zabıta ekipleri sokağın iki tarafına bariyer koyarak sokağa girişleri kapattı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

AW302132_03

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AW302132_04

AW302132_05

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar bina
En Çok Okunan Haberler
'Kazara sakal bıraksaydı' Cani Semih Çelik'le ilgili sosyal medyada anlamsız tartışma! Tepkiler gecikmedi: 'Hala siyaset peşinde...'

'Kazara sakal bıraksaydı' Cani Semih Çelik'le ilgili sosyal medyada anlamsız tartışma! Tepkiler gecikmedi: 'Hala siyaset peşinde...'

Vahşet infial yarattı, Google aramalarına da yansıdı!

Vahşet infial yarattı, Google aramalarına da yansıdı!

Evlat acısıyla sarsıldı! Eşi taziye mesajı için arayanları uyardı: Ayıptır...

Evlat acısıyla sarsıldı! Eşi taziye mesajı için arayanları uyardı: Ayıptır...

Fatih'te yaşanan vahşet gündemdeyken paylaşımı gündem oldu! İsyan etti

Fatih'te yaşanan vahşet gündemdeyken paylaşımı gündem oldu! İsyan etti

Küçük kız hepsini tek tek ifşa etti: 'Bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum'

Küçük kız hepsini tek tek ifşa etti: 'Bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum'

İsrail Beyrut'u yine vurdu! Netanyahu Fransa'ya tepki gösterip İran'a tehdit etti: 'Bunu yapacağız'

İsrail Beyrut'u yine vurdu! Netanyahu Fransa'ya tepki gösterip İran'a tehdit etti: 'Bunu yapacağız'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.