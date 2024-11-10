İstanbul'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi. Sabah saatlerinde gerçekleşen kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza bölgesindeki çalışmalar devam ederken çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi.
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