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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.11.2024 07:22
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İstanbul Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi. Sabah saatlerinde gerçekleşen kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza bölgesindeki çalışmalar devam ederken çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bayrampaşa Metris Bağlantı Yolu, Otogar Kavşağı'nda yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre, çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kaza otobüs
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