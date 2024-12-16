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  4. İstanbul'da korku dolu dakikalar! Metro kumanda merkezine silahla geldi, rehin almaya çalıştı

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Metro kumanda merkezine silahla geldi, rehin almaya çalıştı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.12.2024 11:43
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İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Bir saldırgan elindeki silahla Ümraniye'deki metro kumanda merkezine girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin engellediği saldırgan elindeki silahla havaya ateş açtı ve ardından görevliyi rehin almak istedi. Silahı tutukluk yapınca polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Saldırganın işten çıkarılan bir vatman olduğu öğrenildi.

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Metro kumanda merkezine silahla geldi, rehin almaya çalıştı

Ümraniye’de bir şüphelinin metro kumanda merkezinde silahla havaya ateş açıp görevliyi rehin alma girişimi polis tarafından engellendi. Şüpheli gözaltına alınırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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SİLAHLA KUMANDA MERKEZİNE GİRDİ

Olay, 12 Aralık’ta saat 20.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Parseller Mahallesindeki İBB Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezinde meydana geldi. Elinde silahla metro kumanda merkezine gelen Y.K., güvenlik görevlilerinin kendisini içeri almaması üzerine havaya ateş açtı.

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SİLAHI TUTUKLUK YAPTI

Güvenlik personelini rehin almaya çalışan şahıs, ihbarla gelen polisin ‘teslim ol’ çağrısı üzerine ateşlemek istediği silah tutukluk yapınca müdahaleyle gözaltına alındı.

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TUTUKLANDI

Şahıs, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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ESKİ VATMAN ÇIKTI

Öte yandan, Y.K.’nin İBB metrosunda vatman olarak çalıştığı ve işten çıkarıldığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Vatman İstanbul metro rehine saldırgan
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