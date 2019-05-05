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İstanbul'da korku dolu gece! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 02:13 | Son Güncelleme

İstanbul Yedikule'de bir binanın birinci katının tabanı çöktü, aralarında çocukların da olduğu 3 yaralı var. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da korku dolu gece! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

Olay, saat 00.30 sularında Fatih Yedikule Musa Süreyya Bey Sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sakinlerinin oturduğu sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle zemin kattaki dairenin tabanı, bodrum katının üstüne çöktü.

Çökme nedeniyle ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Bina sakinleri ise ekiplerce tahliye edildi.

Ekipleri olay yerindeki çalışmaları sürüyor. (İHA)

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Fatih'te 3 katlı binada çökme: 3 yaralı (1)Fatih'te 3 katlı binada çökme: 3 yaralı (1)
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istanbul Yedikule bina çökme

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