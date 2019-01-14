HABER

İstanbul'da korku dolu gece! Mahalleli sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 02:26 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki gecekondu alev alev yandı. Mahallelinin panik yaşadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, gecekondularda kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı.

İstanbul'da korku dolu gece! Mahalleli sokağa döküldü

Yangın, saat 23.00 sıralarında Fatih Hoca Giyasettin Mahallesi, Hızır Cami Sokakta bulunan gecekondularda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan gecekonduya da sirayet etti. İki gecekondu alev alev yanarken, mahalleli sokağa dökülerek itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduyu kısa sürede söndürdü. Bir müddet soğutma çalışması yapılan gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yanan gecekonduda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, ekipler yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı. (İHA)

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Yüksekova'da kar ve tipide mahsur kalan 40 kişi kurtarıldıYüksekova'da kar ve tipide mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı
Yunanlı turistler, Kalandar'ı kutladıYunanlı turistler, Kalandar'ı kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Fatih yangın

En Çok Okunan Haberler

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

İzmir'de kayık alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı ve 2 kişi kayıp

Kahreden haber! Ölü ve yaralılar var

Palu ailesi olayında flaş gelişme! 6 kişi tutuklandı

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Törene damga vuran diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın renkli görüntüleri! Kızak kaydı, kartopu oynadı

Kızak kaydı, kartopu oynadı! Eski Bakan alkış topladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.