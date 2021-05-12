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  4. İstanbul'da korkunç anlar! Sesi duyan binayı terk etti

İstanbul'da korkunç anlar! Sesi duyan binayı terk etti

12.05.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de yokuştan inerken kontrolden çıkan kamyon, duramayınca binalara çarptı. Bir süre duvara sürterek ilerlemeye devam eden kereste yüklü kamyon, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Dolapdere Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'ta 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, kereste yüklü kamyonla yokuş inen Emrah T. (29), aracın hızlanması nedeniyle frene bastı. İddiaya göre pedala birkaç kes basmasına rağmen freni tutmayan kamyon, kontrolden çıkarak kaldırımdaki koruma demirine çarparak savruldu. Emrah T., kamyon, park halindeki araçlara çarpmak üzereyken son anda direksiyon hakimiyetini tekrar sağladı. Sürücü T., direksiyonu sola kırarken, kamyon bu kez de sokağın solundaki bir binaya çarptı. 5 binanın bodrum ve giriş katlarındaki dairelere sürterek ilerleyen kamyon, yaklaşık 20 metre sonra park halindeki bir motosikleti de altına alarak durabildi. Kamyonun çarptığı binaların duvarlarında hasar oluşurken, bazı dairelerin de pencere korkulukları ve doğalgaz kutuları yerinden söküldü.

DEPREM SANDILAR

Kaza anında sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, bina sakinleri deprem olduğunu zannederek korkuyla kendilerini dışarı attı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, hasar gören binalardaki doğalgaz ve elektrik görevliler tarafından kesildi. Kamyon, taşıdığı kerestelerin başka araçlara aktarılmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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"SESİ DUYDUM, DEMİRLERİN YIKILDIĞINI GÖRDÜM"

Evi zarar görenlerden Dilek Uçurum, evin salonunda otururken büyük bir ses duyduklarını ve deprem olduğunu zannederek kendilerini dışarı attıklarını söyledi. Uçurum, "Ne olduğunu doğru dürüst görmedim zaten. Sadece o sesi duydum ve penceredeki koruma demirlerinin yıkıldığını gördüm. 3 kişiydik evde, iki çocukla birlikte. O an korku çok büyüktü. Deprem oluyor sandık, felaket bir şeydi. Ben dedim ki bina yıkılıyor üstümüze, kamyon aklımıza bile gelmedi" diye konuştu.
Evi zarar gören bir başka kişi ise "Doğalgaz var burada. Uyuyordum içeride, birden bire kamyon geldi, çarptı. Küt diye ses geldi. Bizim doğalgaz kutusunu aldı götürdü. Camlardaki demirleri aldı götürdü" dedi.

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İHA-DHA

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