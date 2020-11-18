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  4. İstanbul'da korkunç görüntü! Feci anlar kamerada

İstanbul'da korkunç görüntü! Feci anlar kamerada

18.11.2020 12:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul Sarıyer'de hava almak için balkona çıkmak isteyen 87 yaşındaki adam, 3. kattan sokağa düştü. Feci şekilde hayatını yitiren adamın yere düştüğü anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa 121. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde hava almak için balkona çıkan 87 yaşındaki Mustafa Yarlığan dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metre olan 3. kattan aşağıya düşen Yarlığan ağır şekilde yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yarlığan’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adam balkondan yere düşüyor. Sesleri duyan vatandaşlar koşarak geliyor. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaşlı adama müdahale ediyor. Sedyeye konulan adam ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

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Olayın ardından polis ekipleri de çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu. Güvenlik kamera çalışması yapan polis adamın düşüş şekline bakarak, düştüğü balkondan inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında olay yeri inceleme ekipleri de yerdeki kanlardan örnek alarak fotoğraflama yaptı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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İHA

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