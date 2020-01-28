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İstanbul’da korkunç kaza: 3 at öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

İstanbul’da yol kenarında başıboş gezen 3 at, otomobilin çarpması sonucu öldü. Atlardan biri çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camından içeri girdi. Araç sürücüsü ise feci kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

İstanbul’da korkunç kaza: 3 at öldü

Kaza, saat 06.30’da Silivri ilçesi E-5 kara yolu Kumburgaz-Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan başıboş 3 ata çarpı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan atlar olay yerinde öldü. Atlardan biri ise çarpmanın etkisi ile aracın ön camından içeri girdi.

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Araç sürüsü F.M. kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, ölen atlar ile aracı olay yerinden kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. Trafik akışı, atların ve aracın kaldırılması ile normale döndü.

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Kaynak: İHA


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trafik kazası istanbul

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