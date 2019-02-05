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İstanbul'da korkunç kaza! Kadın yolcu otomobilden fırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 17:24 | Son Güncelleme

İstanbul Bakırköy sahil yolunda makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı. Kaza sırasında otomobilden fırlayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kaza değil cinayet bence
bunlat nasıl bir namussuz yahu bu kaçıncı yazık değilmi o kadina Allah belanızı versin sizin be kesin ya alkollüdür yada ehliyeti yoktur yada ehliyetini kaptırmıştır insanların hayatı bu kadar ucuzmu böyle be.
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