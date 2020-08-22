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İstanbul'da korkunç kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet direğe çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 22:02 | Son Güncelleme

Kartal'da bir genç motosiklet ile seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Motosikletli direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, arkasındaki kız arkadaşı ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Beytullah Tabak'ın olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

İstanbul'da korkunç kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet direğe çarptı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Gazanfer Bilge Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre Beytullah Tabak'ın kullandığı ve arkasında kız arkadaşı Betül K.'nın olduğu motosikletin önüne Gazanfer Bilge Sokak'tan Abdi İpekçi Caddesine doğru ilerlediği sırada aniden bir köpek fırladı.

YOL KENARINDAKİ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Beytullah Tabak köpeğe vurmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada kask takmadığı anlaşılan sürücü Beytullah Tabak kafasına aldığı darbe ile hayatını kaybederken, Betül K. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Betül K.'yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza anında hayatını kaybettiği anlaşılan Beytullah Tabak'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

TOPLANAN KALABALIK SOSYAL MESAFEYE ALDIRMADAN ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Kazadan sonra toplanan kalabalık tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak çalışmaları izledi. Bazı vatandaşların maske taktıkları görülürken bazıları bu kurala uymadı.

Kazada hayatını kaybeden Beytullah Tabak'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ve çevredeki vatandaşları sinir krizi geçiren yakınları yatıştırmakta güçlük çekti. (DHA)

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