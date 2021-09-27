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  4. İstanbul'da korkunç olay: 14 rehinenin tutulduğu eve baskın

İstanbul'da korkunç olay: 14 rehinenin tutulduğu eve baskın

27.09.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta, Pakistan uyruklu bir kişinin fidye için kaçırıldığı ihbarı üzerine başlatılan operasyonda kaçırıldığı iddia edilen kişi ile birlikte evde zorla tutuldukları belirlenen 13 Pakistanlı kurtarıldı.

İstanbul'da korkunç olay: 14 rehinenin tutulduğu eve baskın

Olay, 20 Eylül Pazartesi günü Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde meydana geldi. Esenyurt İle Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pakistan uyruklu M.B.A.'nın fidye için kaçırıldığı ihbarını alınca harekete geçti.

REHİNE EVİ

Yapılan çalışmalar sonucunda Pakistanlı M.B.A.'nın, M.T. ile M.R. isimli kişilerce kaçırıldığı ve aynı mahallede bulunan bir adreste tutulduğu tespit edildi. Polis ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

13 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.B.A. ile beraber 13 Pakistanlıyı zorla tutuldukları evden kurtardı. 2 şüphelinin Pakistanlıları fidye amaçlı kaçırdığı öğrenildi. Polis ekipleri M.T. ile M.R.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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