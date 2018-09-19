HABER

İstanbul'da korkunç olay! 85 yaşında sosyal medya cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 06:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da 85 yaşında bir kişi, sosyal medya hesabı nedeniyle kıskançlık tartışması yaşadığı 76 yaşındaki 50 yıllık eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul'da korkunç olay! 85 yaşında sosyal medya cinayeti

Korkunç olay, önceki gece Yeniköy Orta Sokak'ta meydana geldi. Bilal A. ile eşi Esma A. birlikte Almanya'da yaşıyordu. İkili geçtiğimiz hafta tatil için İstanbul'a geldi. Bilal A.'nın sosyal medya hesabı nedeniyle çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Bilal A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini kalbinden bıçakladı.

KAPI KIRILARAK EVE GİRİLDİ

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre; daha sonra kendi bileklerini de keserek intihar girişiminde bulunan Bilal A.'ya ulaşamayan akrabaları eve gitti. Kapı kırılarak eve girilince ikili kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan çiftten Esma A. yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Bilal A. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

'ARTIK SANA GÜVENMİYORUM' DEYİNCE KAVGA ÇIKTI

İddialara göre Bilal A., emniyette verdiği ilk ifadesinde eşiyle aralarında kendi sosyal medya hesabı yüzünden kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını söyledi. Bilal A. "Benim sosyal medyada birileriyle konuştuğunu düşünüyordu. Bu nedenle sık sık tartışıyorduk. En son 'Evi terk et. Artık sana güvenmiyorum' deyince aramızda yine kavga çıktı" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERSırlarıyla bu dünyadan gideceklerSırlarıyla bu dünyadan gidecekler
Köpekten kaçarken canından oluyorduKöpekten kaçarken canından oluyordu
Kocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybettiKocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul sosyal medya cinayet kadın cinayeti intihar girişimi kıskançlık

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köpekten kaçarken canından oluyordu

Köpekten kaçarken canından oluyordu

Kocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybetti

Kocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybetti

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.