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İstanbul'da korkunç olay! Annelerini üstü çıplak darp edilmiş halde buldular

23.11.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de çalıştıkları tekstil atölyesinde çıkan tartışmada koca, eşini döverek öldürdü. Cinayeti işleyip kaçan şüphelinin, "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diyerek haber vermesiyle gelen iki kızı, annelerini üstü çıplak, darp edilmiş halde yerde yatarken buldu. Kadın hastaneye kaldırılırken yolda ölürken, şüpheli koca gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da korkunç olay! Annelerini üstü çıplak darp edilmiş halde buldular

Olay, geçtiğimiz pazar günü Başakşehir Güvercintepe'de meydana geldi. İddialara göre, aynı tekstil atölyesinde çalışan Mehmet Altıntaş ile eşi Şahibe Altıntaş, geç saatlere kadar mesaiye kaldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Altıntaş, eşi Şahibe Altıntaş'ı feci şekilde dövdü. Şahibe Altıntaş aldığı darbelerle yere yığılırken, Mehmet Altıntaş hafif ticari aracına binerek kaçtı. Şüphelinin, "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diyerek haber vermesiyle gelen iki kızı, annelerini üstü çıplak, darbedilmiş halde yerde yatarken buldu. Kızlarının bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Şahibe Altıntaş hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

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KISA SÜREDE YAKALANDI

Çalışma başlatan Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Altıntaş'ı saklandığı, yakındaki bir binanın bodrumunda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altıntaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"ÇOCUKLARINI DIŞARI GÖNDERMİŞ"

Mahalle sakinlerinden Hikmet Tok, "Arada bir buraya gelip bir şeyler alıyordu. Bir samimiyetimiz yoktu sadece alışverişini yapıp gidiyordu. Tekstilde çalışıyordu. Olay hakkında bildiklerim bu kadar. Ben olayı görmedim. Arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla yukarıda birini öldürdüklerini söylediler. Tekstilde çalışan kadın olduğunu söylediler. Adam çocuklarını dışarı göndermiş, 'biraz sonra anneniz gelecek' diyerek. Olaydan sonra olaydan sonra çocukları arayıp 'annenizi öldürdüm polis beni alsın' demiş. Olay hakkında duyduklarım bu kadar" dedi.

Kaynak: DHA

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kadın cinayeti Başakşehir
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