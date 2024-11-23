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  4. İstanbul'da korkunç olay: Annesini, ağabeyini ve kardeşini bıçakladı

İstanbul'da korkunç olay: Annesini, ağabeyini ve kardeşini bıçakladı

23.11.2024 13:33
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Sultangazi’de kardeşler arasında çıkan kavgada bir kişi anne ve iki kardeşini bıçakladı. Önce ağabeyini bıçaklayan şahıs ardından da kavgayı ayırmaya çalışan annesiyle kardeşini bıçakladı. Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç olay: Annesini, ağabeyini ve kardeşini bıçakladı

Sultangazi'de kardeşler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri önce ağabeyini ardından ayırmaya çalışan annesiyle kardeşini bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 19,30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler arasında daha önce yaşanan tartışma akşam saatlerinde tekrardan başladı. Kardeşlerin kavgası sokakta da devam ederken, mahalle sakinleri araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

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Kardeşlerden biri yanında bulunan bıçak ile ağabeyini bıçakladı. Ardından araya girmeye çalışan kardeşini ve annesi A.Y.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekipler saldırgan kardeşi olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü. Yaralılardan anne A.Y. hastanede hayatını kaybetti. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Sultangazi kavga bıçak anne kardeş saldırı
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