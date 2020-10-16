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İstanbul'da korkunç olay! Annesini balkonda beklerken aşağıya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 14:11 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta markete giden annesini balkonda bekleyen 4 yaşındaki Meryem, balkon demirliğinde asılı battaniyeye dolanarak aşağıya düştü. Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılsa da minik Meryem hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç olay! Annesini balkonda beklerken aşağıya düştü

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 19:30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mısır uyruklu 4 yaşındaki Meryem Mohammed Anis, markete giden annesini evde beklerken balkona çıktı. Annesinin apartmana doğru yürürken gören Anis, annesine seslenmek istediği esnada demirlikte asılı olan battaniyeye dolanarak 3’üncü kattan aşağıya düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kızının düştüğü gören anne feryat ederek çevreden yardım istedi. Bu sırada yoldan geçerken olayı gören bir vatandaş küçük kızın yanına gelerek ilk yardım uygulayarak kalp masajı yaptı. Bu sırada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Tüm müdahalelere rağmen Meryem hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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