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İstanbul’da korkunç olay: Babası bıçaklanarak ölü bulunan genç gözaltında

07.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda 60 yaşındaki bir adam yaşadığı evde bıçaklanarak ölmüş halde bulundu. Babasının öldüğünü 2 saat sonra ihbar eden ve uyuşturucu kullanması nedeniyle babasıyla kavga ettiği öğrenilen oğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayın cinayet olduğu şüphesi üzerinde duruyor.

İstanbul’da korkunç olay: Babası bıçaklanarak ölü bulunan genç gözaltında

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etti.

KARNINDAN 2 KEZ BIÇAKLAMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken’in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir süre gözyaşı döken oğlu Osman Yelken’i gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

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BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ 2 SAAT SONRA İHBAR ETMİŞ

Evden önceki gün saat 20.00 sıralarında işe gitmek çıktığını, çalıştığı gece kulübüne gittiğini ve dün sabah 08.30 sıralarında geldiğini ifade eden Osman Yelken’in 112 Acil Çağrı Merkezini ise saat 10.30 sıralarında aradığı tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda ise bıçağın olay yerinde olmadığını belirledi.

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POLİS CİNAYET OLDUĞU ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR

Adamın ihbardan yaklaşık 5 saat önce bıçakladığını ve oğlunun bu süre içerisinde markete giderek sigara aldığı ve bir süre sokakta dolaştığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca şahsın babasıyla uyuşturucu madde kullanmak yüzünden sık sık kavga ettikleri öğrenildi.

Öte yandan İbrahim Yelken’in cenazesi de olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının detaylı incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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Beyoğlu
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