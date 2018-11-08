İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'

Olay Güneşli Mahallesi’nde 1 Kasım saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir tekstil firmasında modelist olarak çalışan Ronai Bozan (26) işten çıkıp evine dönüyordu. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir araç Bozan’ın ayağına çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisi ile yola fırlayan Bozan’a lüks bir cip daha çarptı ve iddiaya göre bu kez ağır yaraladı. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken babası Mahmut Bozan’a haber verildi. Bozan’ı arayan polis memuru kızının bir kazaya karıştığını ve durumum iyi olduğunu söyledi. Hastanede kızının hayati tehlikesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçiren baba elini duvara vurdu ve elindeki kemikler kırıldı. Genç kız ise 6 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

İLK ÇARPAN ARAÇ TESLİM OLDU LÜKS CİP KAÇTI

Olaydan kısa süre sonra Ronai Bozan’a çarpan ilk aracın sürücüsü karakola giderek kazayı itiraf etti ancak diğer aracın sürücüsü ise olaydan sonra kaçtı. Aile ise kızlarına çarpıp kaçan lüks cipin bir an önce bulunmasını istiyor.

"KENDİSİNDEN RİCA EDİYORUM GELİP TESLİM OLSUN"