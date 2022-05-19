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İstanbul'da korkunç olay! 'Bensiz yaşayamayacağını söyleyerek silahı bana verdi'

19.05.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir bar sahibi, iş yerinde bir kadın tarafından silahla öldürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan kadın cinayeti itiraf ederken ilk ifadesinde "Çağdaş Emre Elçi beni çok sevdiğini ve bensiz yaşayamayacağını söyleyerek tabancasını bana verdi. Sonra da ateş etmemi istedi" dediği öğrenildi.

İstanbul'da korkunç olay! 'Bensiz yaşayamayacağını söyleyerek silahı bana verdi'

Olay, İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Bugün saat 11.00'de bir bar sahibi, iş yerinde çalışan kadın tarafından silahla öldürüldü. Bar sahibinin, Gurbet T. adlı kadına onsuz yaşayamayacağını söyledikten sonra tabancasını vererek tetiği çekmesini istediği iddia edildi.

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KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki barda meydana geldi. Gurbet T. (28) adlı kadın, bar sahibi Çağdaş Emre Elçi (28)'ye tabanca ile ateş etti. Elçi kanlar içinde kalırken Gurbet T. dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralan Çağdaş Emre Elçi'yi, Avcılar'daki özel hastaneye kaldırdı. Ancak Elçi hayatını kaybetti.

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"BENSİZ YAŞAMAYACAĞINI SÖYLEYEREK SİLAHI BANA VERDİ"

Polisler tarafından ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan evli ve 2 çocuk annesi kadının cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Gurbet T.'nin ilk ifadesinde, "Çağdaş Emre Elçi beni çok sevdiğini ve bensiz yaşayamayacağını söyleyerek tabancasını bana verdi. Sonra da ateş etmemi istedi" dediği kaydedildi.

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Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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cinayet İstanbul
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