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  4. İstanbul'da korkunç olay! Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 01:28 | Son Güncelleme

Bağcılar’da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu.

İstanbul'da korkunç olay! Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu

Olay, bu akşam saat 22.45 sıralarında Bağcılar İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İnönü Mahallesi’ndeki boş arazide S.Ö. adlı bir erkeğin silahla başından vurulmuş şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BAŞINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hareketsiz bir şekilde yerde yatan erkeğin başından vurularak ölmüş olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceme ekipleri ve savcı ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerden sonra ise vurularak ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

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